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Стул Tod black / light purple

Артикул: CH-035-363
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес4.38 кг
  • Объем0.034 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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