Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина560 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес4.38 кг
- Объем0.034 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
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