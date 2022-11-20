Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
1140 x 490 x 250 мм
Вес
4.38 кг
Объем
0.034 куб. м
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина430 мм
- Глубина520 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
1140 x 490 x 250 мм
Вес
4.38 кг
Объем
0.034 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный