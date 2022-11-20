Характеристики товара
Описание
Стильный и лаконичный стул Tokyo на металлическом каркасе. Обивка выполнена из эко-кожи серого цвета. Широкое сиденье и спинка обеспечивает удобную посадку и уют. Такая модель стула прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной, а также кафе, ресторана или бара в стиле Лофт. Конструктивные особенности стула позволяют складывать их в стопки (штабели), что существенно экономит пространство.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина600 мм
- Глубина545 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия