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Стул Tokyo серый

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Характеристики товара

Описание

Стильный и лаконичный стул Tokyo на металлическом каркасе. Обивка выполнена из эко-кожи серого цвета. Широкое сиденье и спинка обеспечивает удобную посадку и уют. Такая модель стула прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной, а также кафе, ресторана или бара в стиле Лофт. Конструктивные особенности стула позволяют складывать их в стопки (штабели), что существенно экономит пространство.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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