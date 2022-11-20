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Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 1Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 4Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 5Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 6Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый - фото 7

Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый

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Характеристики товара

Описание

Барный табурет Tolix – воплощение качества и практичности. Удобный металлический стул на четырех опорах окрашен в оранжевый глянцевый цвет. Он может стать стильным дополнением интерьера модного заведения или домашней столовой. Данная мебель по праву считается невероятно долговечной. Выполненный из прочного металла стул Tolix обладает идеальной конструкцией. Он устойчив, функционален и не требует специального ухода.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,2916

Вес: 31,2 кг.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки31.20 кг

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