Характеристики товара
Описание
Материал: сталь
Ширина: 45,0 см.
Глубина: 45 см.
Высота: 85 см.
Вес: 4,6 кг.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 32,5 кг.
Объем: 0,370
Основные характеристики
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Материал: сталь
Ширина: 45,0 см.
Глубина: 45 см.
Высота: 85 см.
Вес: 4,6 кг.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 32,5 кг.
Объем: 0,370
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