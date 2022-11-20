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Стул Tolix Белый глянцевый

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Характеристики товара

Описание

Материал: сталь

Ширина: 45,0 см.

Глубина: 45 см.

Высота: 85 см.
Вес: 4,6 кг.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 46х53х152

Вес брутто: 32,5 кг.

Объем: 0,370

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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