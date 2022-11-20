Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 1Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 2Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 3Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 4Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 5Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 6Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 7Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 8Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем - фото 9

Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бон экокожа серый
Стул Бон экокожа серый
Следующий Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем
Стул Бон экокожа серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

Похожие товары

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 77 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 24 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 18 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Вольтер Chess Radiation, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
9

Стул Вольтер Chess Radiation

Настоящее фото товара Ель Рождественская, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
5

Ель Рождественская

Настоящее фото товара Ель Рождественская, уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
10

Ель Рождественская, уличная

Настоящее фото товара Ель Снегурочка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
10

Ель Снегурочка

Настоящее фото товара Ель Чаровница, произведённого компанией ChiedoCover
от3 350
Оптовая цена
10

Ель Чаровница

Настоящее фото товара Ель Южная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 250
Оптовая цена
9

Ель Южная

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
9

Стул КАБРИОЛЬ 16

Другие товары из разделамебель для таверны
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29059
7 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Bride пластик белый

Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Field пластик белый

В наличии 72 шт.
Стул Field пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Field пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Field пластик желтый

Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
15

Стул-кресло Кантри-М

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

Стул Патрик 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69016
3 190 ₽
14

Стул Патрик 20мм с широким сиденьем

Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79014
4 390 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный