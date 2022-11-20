Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота725 мм
- Ширина515 мм
- Глубина540 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Field пластик белый
Стул Field пластик желтый
Стул-кресло Кантри-М
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Черный, деревянный