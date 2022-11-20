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Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 1Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 2Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 3Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 4Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 5Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 6Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 7Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 8Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем - фото 9

Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем

14 оценок
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Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем
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Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина515 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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