Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина455 мм
- Глубина515 мм
- Вес4.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
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