Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 32,5 кг.
Объем: 0,370
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина51.5 мм
- Вес4.6 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки1520 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.37 м3
- Вес упаковки32.50 кг