Характеристики товара
Описание
Барный табурет Tolix Серебристый матовый подойдет для домашнего интерьера в стиле Лофт и органично впишется в обстановку кафе или ресторана. Отсутствие спинки у табурета компенсируется широким удобным сиденьем из темного дерева с натуральной фактурой. Расходящиеся металлические ножки, окрашенные в серебристо-матовый цвет, в сочетании с каркасом создают устойчивое основание. Высота табурета Tolix - 75 сантиметров, благодаря чему он подойдет для стандартной барной стойки.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х144
Объем: 0,2916
Вес: 33 кг.
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки33 кг