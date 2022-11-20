Стул Толо

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Толо

4.1
19 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул KON белый
Стул KON белый
Следующий Стул Т-Коффи
Стул Т-Коффи

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Настоящее фото товара Столешница слэб Маканчи, произведённого компанией ChiedoCover
от98 280
13

Столешница слэб Маканчи

Стул Киви, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
12

Стул Киви, велюр коричневый

Настоящее фото товара Подвесной светильник Диес профильный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Диес профильный

Настоящее фото товара Часы настенные Листва, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
13

Часы настенные Листва

Настоящее фото товара Часы настенные Горизонт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
9

Часы настенные Горизонт

Настоящее фото товара Часы настенные Шарада, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
9

Часы настенные Шарада

Настоящее фото товара Часы настенные Дисковый телефон, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
13

Часы настенные Дисковый телефон

Настоящее фото товара Часы настенные Овечка, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
7

Часы настенные Овечка

Другие товары из раздела

Стул УниНастоящее фото товара Стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
8

Стул Уни

Настоящее фото товара Кресло Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
11

Кресло Уни

Кресло Уни КаНастоящее фото товара Кресло Уни Ка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Кресло Уни Ка

Настоящее фото товара Кресло Уни Ка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
14

Кресло Уни Ка 2

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Dora 263

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Nuke

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый