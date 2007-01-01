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Настоящее фото товара Стул Томми, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Томми, экокожа, коричневый
26 оценок
20 3903
20 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Томми, экокожа, коричневый - фото 1Стул Томми, экокожа, коричневый - фото 2Стул Томми, экокожа, коричневый - фото 3Стул Томми, экокожа, коричневый - фото 4Стул Томми, экокожа, коричневый - фото 5
Распродажа

Стул Томми, экокожа, коричневый

Артикул: CH-079-963
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина555 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Томми в тёплом коричневом исполнении — это утонченное сочетание комфорта и благородного дизайна. Мягкие линии силуэта и обивка с текстурным эффектом создают уютную, но в то же время выразительную атмосферу в любом помещении. Классический стиль делает эту модель универсальным решением для интерьеров от дома до кафе.

Сиденье и внутренняя часть спинки обтянуты тканью рогожка — прочным, дышащим материалом с характерной текстурой. Наружная часть спинки выполнена из коричневой экокожи, устойчивой к истиранию и простого в уходе. Чёрные металлические ножки добавляют модели устойчивости и визуальной строгости. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг.
Модель Томми оснащена удобной спинкой с подлокотниками, благодаря чему обеспечивает хорошую поддержку во время длительного сидения. Благодаря своей универсальности стул подойдёт как для домашней кухни или балкона, так и для обустройства дачи или общественных пространств: кафе, ресторанов или залов ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки9.8 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Стул Томми, экокожа, коричневый
Стул Томми, экокожа, коричневый
20 390
20 990 ₽
В корзине

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