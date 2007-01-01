Характеристики товара
Описание
Стул Tommy в тёплом коричневом исполнении — это утонченное сочетание комфорта и благородного дизайна. Мягкие линии силуэта и обивка с текстурным эффектом создают уютную, но в то же время выразительную атмосферу в любом помещении. Классический стиль делает эту модель универсальным решением для интерьеров от дома до кафе.
Сиденье и внутренняя часть спинки обтянуты тканью рогожка — прочным, дышащим материалом с характерной текстурой. Наружная часть спинки выполнена из коричневой экокожи, устойчивой к истиранию и простого в уходе. Чёрные металлические ножки добавляют модели устойчивости и визуальной строгости. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг.
Модель Tommy оснащена удобной спинкой с подлокотниками, благодаря чему обеспечивает хорошую поддержку во время длительного сидения. Благодаря своей универсальности стул подойдёт как для домашней кухни или балкона, так и для обустройства дачи или общественных пространств: кафе, ресторанов или залов ожидания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина555 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки9.80 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет