Стул Tommy, экокожа, коричневый
Стул Tommy, экокожа, коричневый
13 оценок
18 990
Стул Tommy, экокожа, коричневый

Артикул: CH-079-963
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Tommy в тёплом коричневом исполнении — это утонченное сочетание комфорта и благородного дизайна. Мягкие линии силуэта и обивка с текстурным эффектом создают уютную, но в то же время выразительную атмосферу в любом помещении. Классический стиль делает эту модель универсальным решением для интерьеров от дома до кафе.

Сиденье и внутренняя часть спинки обтянуты тканью рогожка — прочным, дышащим материалом с характерной текстурой. Наружная часть спинки выполнена из коричневой экокожи, устойчивой к истиранию и простого в уходе. Чёрные металлические ножки добавляют модели устойчивости и визуальной строгости. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг.
Модель Tommy оснащена удобной спинкой с подлокотниками, благодаря чему обеспечивает хорошую поддержку во время длительного сидения. Благодаря своей универсальности стул подойдёт как для домашней кухни или балкона, так и для обустройства дачи или общественных пространств: кафе, ресторанов или залов ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки9.80 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

