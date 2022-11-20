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Стул Тони лайт, велюр зеленый Velutto 20, ножки металл

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Вес8,5 кг
  • Цветзеленый

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