Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Вес8,5 кг
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул пластиковый Malika на полозьях
Стул Наполеон New, пластиковый
Стол Лофт 38 мм, 180x90x76
Кресло Egg, морковно-оранжевое
Диван Cerler
Стул Даллас, золото, корона красная
Стул Ститч Хани велюр серый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim