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Стул Touch 1576

5 оценок
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Стул Touch 1000

Характеристики товара

Описание

Кол-во в упаковке, шт: 2

Вес упаковки, кг: 25

Объем упаковки, м3: 0,94

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Основные характеристики

  • Высота870/960 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина660 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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