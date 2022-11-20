Характеристики товара
Описание
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 29,8
Объем упаковки, м3: 0,74
Основные характеристики
- Высота740/850 мм
- Ширина630 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Кол-во в упаковке, шт: 2
Вес упаковки, кг: 29,8
Объем упаковки, м3: 0,74
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло