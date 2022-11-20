Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасагнутоклееный шпон, металл
- Цветжелтый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Боди 25мм
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Виота 210, серый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло