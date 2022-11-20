Характеристики товара
Описание
Упаковка: 68х8х49 см ,1 место
Вес: 11.3 кг
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина430 мм
- Глубина370 мм
- Вес11.3 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Упаковка: 68х8х49 см ,1 место
Вес: 11.3 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный