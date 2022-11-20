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Стул-траснформер Селена - фото 1Стул-траснформер Селена - фото 2

Стул-траснформер Селена

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Характеристики товара

Описание

Упаковка: 68х8х49 см ,1 место

Вес: 11.3 кг

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес11.3 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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