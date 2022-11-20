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Стул Тречента, зеленый - фото 1Стул Тречента, зеленый - фото 2

Стул Тречента, зеленый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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