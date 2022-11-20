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Стул Trio, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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