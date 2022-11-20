Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасагнутоклееный шпон
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло