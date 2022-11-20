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Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные - фото 1Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные - фото 2Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные - фото 3

Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные

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Характеристики товара

Описание

Материал основания металл. Обивка бежевый бархат

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина625 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкабархат
  • Цветбежевый

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В наличии 31 шт.
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