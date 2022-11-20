Характеристики товара
Описание
Материал основания металл. Обивка бежевый бархат
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина625 мм
- Глубина550 мм
- Вес7.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкабархат
- Цветбежевый
Материал основания металл. Обивка бежевый бархат
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