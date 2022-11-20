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Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 1Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 2Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 3Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 4Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 5Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные - фото 6

Стул Трир, пыльно-розовый бархат HLR, ножки черные

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Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные
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Стул Трир, бежевый бархат HLR, ножки черные

Характеристики товара

Описание

Материал основания металл. Обивка пыльно-розовый бархат

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина625 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябархат
  • Обивкабархат
  • Цветрозовый

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