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Стул Трир, темно-серый бархат HLR, ножки черные - фото 1Стул Трир, темно-серый бархат HLR, ножки черные - фото 2Стул Трир, темно-серый бархат HLR, ножки черные - фото 3

Стул Трир, темно-серый бархат HLR, ножки черные

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал основания металл. Обивка темно-серый бархат

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина625 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкабархат
  • Цветсерый

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