Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.14 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул Виота 210, крем
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Лорд
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло