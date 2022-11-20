Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Ширина480 мм
- Глубина610 мм
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Milan, темно-синий
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул Орион черный, пластиковый
Стул пластиковый Moon, белый, янтарный
Стул Marcus, бархат серый