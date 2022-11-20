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Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар - фото 1Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар - фото 2Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар - фото 3Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар - фото 4Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар - фото 5

Стул церковный, рогожка montana 283, черный муар

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Барный стул Стелла

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм

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