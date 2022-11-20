Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина610 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Арзамас
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
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Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стол складной Тейкли 180
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Лидер 1, 1200x800
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Стол обеденный Карталь