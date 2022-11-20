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Стул церковный Крок 25 мм с коннектором

Артикул: CH-050-566
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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