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Стул Турин, бархат мятный, золотые ножки

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 64*53*52

Вес брутто: 13,8 кг

Объем: 0,18

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.9 кг
  • Цветголубой, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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