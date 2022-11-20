Характеристики товара
Описание
1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина465 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.9 кг
- Цветголубой, золотой
- Страна изготовленияКитай
1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
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