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Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 1Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 2Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 3Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 4Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 5Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 6Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 7Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас - фото 8

Стул Турин, молочный, велюр "антипальчиковый", белый каркас

Артикул: CH-066-260
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Fiesta. Мягкость велюра достигнута при помощи дополнительной обработки Softening. Обивка устойчива к загрязнениям. Износоустойчивость: >75 000 циклов.

2 шт / 1 кор

вес одного: 9 кг

объем одного: 0,16 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Плотность420 г/м²
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасабелый

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