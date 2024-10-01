Характеристики товара
Описание
Fiesta. Мягкость велюра достигнута при помощи дополнительной обработки Softening. Обивка устойчива к загрязнениям. Износоустойчивость: >75 000 циклов.
2 шт / 1 кор
вес одного: 9 кг
объем одного: 0,16 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина610 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота спинки480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Плотность420 г/м²
- Цветбежевый
- Цвет каркасабелый