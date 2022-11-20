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Стул Turin, синий с чёрными ножками

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Характеристики товара

Описание

Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой.

Сочетание трендового синего оттенка обивки с контрастными чёрными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний, черный

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