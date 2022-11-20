Стул Turin, светло-серая рогожка с чёрными ножками

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Modern Patchwork D3
Стул Modern Patchwork D3
Следующий Стул Turin, синий с чёрными ножками
Стул Modern Patchwork D3

Характеристики товара

Описание

Стул Turin представляет собой прочный стальной каркас, способный выдерживать нагрузку до 150 килограммов, дополненный мягким сиденьем и фактурной спинкой.

Сочетание нейтрального серого оттенка обивки с контрастными чёрными ножками делают этот предмет мебели минималистичным и по-настоящему стильным. Стул Turin идеально впишется в современный интерьер, придав ему продуманный и завершенный вид.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Turin, серый с чёрными ножкамиНастоящее фото товара Стул Turin, серый с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стул Turin, серый с чёрными ножками

Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножкамиНастоящее фото товара Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками

В наличии 4 шт.
Стул SPOON, латтеНастоящее фото товара Стул SPOON, латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
11

Стул SPOON, латте

В наличии 83 шт.
Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
6

Кресло Ева PLZ

Кресло Ева HLНастоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена
9

Кресло Ева HL

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
15

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

Настоящее фото товара Табурет Прима 2, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
7

Табурет Прима 2

Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Violet

Столешница ЛДСП, 1400x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1400x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Столешница ЛДСП, 1400x900x38

Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 4 шт.
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
38 090
Оптовая цена
10

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600x800