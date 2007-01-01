Характеристики товара
Описание
Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.
Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур
Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов.и украсит интерьер с любым стилевым решением.
Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Заказ от 2 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина510 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет