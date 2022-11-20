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Стул Твит, Натуральное дерево/ Бежевый - фото 1Стул Твит, Натуральное дерево/ Бежевый - фото 2Стул Твит, Натуральное дерево/ Бежевый - фото 3Стул Твит, Натуральное дерево/ Бежевый - фото 4

Стул Твит, Натуральное дерево/ Бежевый

Артикул: CH-052-987
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Вес6,6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал сиденьяфанера
  • Цветбежевый, белый

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