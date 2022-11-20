Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина510 мм
- Высота800 мм
- Вес6,6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасмассив березы
- Материал сиденьяфанера
- Цветсиний, коричневый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Ant серый
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Текс, синий
Стул Рансол лиловый / черный глянец
Стул барный Кэлли, серый
Стул барный София, светло-серый, цвет основания черный
Стул Ханна велюр зеленый
Стул Дарвин экокожа черный
Стул с подлокотниками Джоэл велюр зеленый
Стул с подлокотниками Джоэл велюр пыльно-розовый
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Комплект мебели Альме, Latte
Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патиной
Стол деревянный Джил крем с золотой патиной
Стол обеденный Picnic
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро
Стол обеденный Jaxton
Стол Сканди М 90, Орех/Слоновая кость
Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость
Стол раздвижной Мидел белый, бежевый
Стул Викки, серый
Стул Ханна велюр серый
Стул Dill коричневый, велюр, золотой каркас
Стул Seattle V бежевый, велюр, черный
Стул Tehas RU экокожа, коричневый винтаж
Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный
Стул Leaf белый
Стул складной Compact, морилка черная
Стул обеденный Walter, бежевый
Стул Hans темно-серый, каркас черный
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Комплект мебели Альме, Latte
Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патиной
Стол деревянный Джил крем с золотой патиной