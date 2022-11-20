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Стул Твит, Орех/Серый

Артикул: CH-052-990
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота800 мм
  • Вес6,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал сиденьяфанера
  • Цветкоричневый, серый

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