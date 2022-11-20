Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина460 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Vilmar, темно-серый нубук
Стул Бейлис, светло-серый микровелюр/ белый каркас
Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
Прихожая лофт Нагпур
Прихожая лофт Наилси