Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина460 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Tycoon, латте/ черный каркас
Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас
Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас
Стул Vilmar, коричневый нубук
Стул Vilmar, темно-серый нубук
Стул Бейлис, светло-серый микровелюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest