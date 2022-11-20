Фотография Стул Тюлпан без отстрочки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Тюлпан без отстрочки

4.4
Оптовая цена
6 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Тюлпан без отстрочки
Стул Тюлпан без отстрочки
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Стул Тюлпан без отстрочки

4.4
6490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветсерый

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