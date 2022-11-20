Характеристики товара
Описание
- Ткань – велюр "Modus 22", без отстрочки
- Ножки – металлические, разборные, конусные
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес9 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1
Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино
Стул Asti, серый
Фито стойка Калла Иман
Стул Flower, серый
Стул складной Джон, металлик, оранжевый
Стул мягкий каркас хром серый, экокожа