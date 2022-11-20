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Стул Тюльпан без отстрочки, велюр серый Modus 22, ножки металл - фото 1Стул Тюльпан без отстрочки, велюр серый Modus 22, ножки металл - фото 2Стул Тюльпан без отстрочки, велюр серый Modus 22, ножки металл - фото 3Стул Тюльпан без отстрочки, велюр серый Modus 22, ножки металл - фото 4

Стул Тюльпан без отстрочки, велюр серый Modus 22, ножки металл

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Ткань – велюр "Modus 22", без отстрочки
  • Ножки – металлические, разборные, конусные

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес9 кг

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