Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой, желтый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Чехол 05
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Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло