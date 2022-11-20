Стул Тюльпан, на металлическом основании

9 оценок

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Стул Тюльпан, на металлическом основании

4.6
11 490 ₽
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Стул Тюльпан, экокожа
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Стул Тюльпан, желтый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели HoReCa.

Обивка: велюр Белла 38

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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