Стул Тюльпан на металлическом основании, золото

15 оценок

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Стул Тюльпан на металлическом основании, золото

4.6
11 490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Материал каркасаметалл

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