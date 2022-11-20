Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес10,4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой
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