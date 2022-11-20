Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели HoReCa.
Стойка PROBARRIER
Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый
Стул Маллин, велюр бежевый
Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
Композиция на стол №9
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Пуф с отсеком для хранения Сим желтый
Пуф с крышкой на каркасе
Пуф с крышкой Фиолетовый
Пуф с крышкой розовато-лиловый