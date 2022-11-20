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Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black - фото 1Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black - фото 2Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black - фото 3Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black - фото 4

Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Максимальная высота - 750 мм, минимальная высота - 500мм

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина460 мм
  • Цветкрасный

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