Стул Тюльпан, желтый

8 оценок

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Стул Тюльпан, желтый

4.6
8 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели HoReCa.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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