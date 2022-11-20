Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели HoReCa.
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
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Кресло игровое TopChairs Gallardo красное
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Банкетка Джови
Диван LEONE из велюра, серо-коричневый
Диван LEONE из велюра, розовый
Диван LEONE из велюра, коричневый