Фотография Стул ученический LP/7 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул ученический LP/7

4.1
Оптовая цена
5 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул ученический LP/7
Стул ученический LP/7
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Стул ученический LP/7

4.1
5590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяПластик
  • Группа роста6

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