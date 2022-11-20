Фотография Стул ученический LP/7.2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул ученический LP/7.2

4.5
Оптовая цена
5 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул ученический LP/7.2
Стул ученический LP/7.2
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Стул ученический LP/7.2

4.5
5590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяПластик
  • Группа роста6

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