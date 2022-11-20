Стул Уни

8 оценок

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Стул Уни

4.2
9 190 ₽
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Стул Т-Коффи
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Кресло Уни

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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