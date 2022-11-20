Стул Уни 2

14 оценок

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Стул Уни 2

4.2
21 790 ₽
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Кресло Уни
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Кресло Уни Ка

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик

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