Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина470 мм
- Длина530 мм
- Глубина530 мм
- Цветбежевый
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
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