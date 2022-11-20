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Стул UNO, бежевый - фото 1

Стул UNO, бежевый

12 оценок
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Стул DILL, галечный серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветбежевый

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