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Стул UNO, графит

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Стул UNO, винный

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.

Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветсерый

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